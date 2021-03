Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato di aver messo in sviluppo un adattamento cinematografico di, videogioco d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Alla regia l’impegnatissimo Chad Stahelski, regista di John Wick.

“Siamo lieti di poter realizzare tutto questo con la collaborazione di Sony Pictures. E Jin sarà in buone mani, affidato alle cure del regista Chad Stahelski, che è già riuscito a creare qualcosa di speciale con John Wick” ha commentato Nate Fox, il direttore creativo di Sucker Punch Productions. “La sua visione profetica, sostenuta da anni di esperienza, ha dato vita ad alcune delle scene di azione più belle mai realizzate. Se c’è qualcuno che può far prendere vita alla tensione al cardiopalmo dei combattimenti con katana di Jin, quello è proprio Chad Stahelski“.

Chad Stahelski si sta legando a molti progetti. Alcuni mesi fa abbiamo scoperto che si occuperà della produzione di L’uomo che veniva dal nulla (The Man From Nowhere), remake dell’action thriller sud-coreano del 2010 scritto e diretto da Lee Jeong-beom.

Poi ci sarà la tanto discussa pellicola che riporterà in sala Highlander – L’ultimo immortale cult del 1986 diretto da Russell Mulcahy e interpretato da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown. Presto dirigerà John Wick 4, le cui riprese partiranno a giugno, e infine dirigerà per la New Line un nuovo film intitolato Classified.

Quanto attendete l’adattamento di Ghost of Tsushima?