Secondo quanto riportato da Deadline è stato ingaggiato dalla Sony per scrivere la sceneggiatura dell’adattamento cinematografico di, videogioco d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment.

Dietro alla macchina da presa troveremo Chad Stahelski, regista di John Wick.

Stahelski, Alex Young e Jason Spitz produrranno il progetto attraverso la 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan lo produrranno invece per PlayStation Productions.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale del gioco:

Siamo alla fine del tredicesimo secolo e l’Impero mongolo ha devastato intere nazioni nella sua campagna per conquistare l’Oriente. L’isola di Tsushima è tutto ciò che divide il Giappone dall’invasione mongola. L’isola è in fiamme all’indomani della prima ondata dell’assalto mongolo il samurai Jin Sakai decide che farà il possibile per proteggere il suo popolo e rivendicare la sua patria.