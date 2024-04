Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In Ghostbusters – Minaccia glaciale il personaggio di Phoebe (Mckenna Grace) stringe amicizia con un fantasma di nome Melody. Questo però la porterà a essere posseduta dallo spirito di Garraka, che desidera essere liberato per sprofondare New York nella neve.

Racconta il regista, Gil Kenan, perché è così importante la relazione tra Phoebe e Melody e perché hanno deciso di inserire la storia di un nuovo fantasma.

Guarda, non abbiamo mai avuto un personaggio in queste storie che sia un fantasma con una nuova storia da raccontare. I fantasmi sono sempre stati ciò su cui puntare la bacchetta magica. E con Melody, abbiamo, per la prima volta, un personaggio che ha una voce e una storia da raccontare. E per Phoebe, che sta cercando il suo posto nella sua famiglia, che sta cercando il suo ruolo come Cacciatrice di Fantasmi, si trova in questa situazione instabile, c’è questa ironia davvero struggente che la persona con cui sembra connettersi è proprio quella contro la quale, per lignaggio, per istinto, per capacità, dovrebbe puntare la sua bacchetta protonica. E questo crea un terreno davvero fertile per il dramma e il personaggio, e parte di ciò che rende il cuore pulsante centrale di questa storia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film in arrivo l’11 aprile nei cinema italiani nella nostra scheda!

