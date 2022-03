In un profilo che gli è stato dedicato dall’Hollywood Reporter è tornato a parlare del suoal femminile uscito nel 2016 in riferimento agli attacchi – gratuiti e decisamente sgradevoli – ricevuti da parte dei troll online.

Ricordando la spiacevole esperienza online avuta con Ghostbusters Paul Feig spiega:

Un sacco di gente ha delle opinioni davvero accorate e internet è un posto che permette a questa gente di esprimerle direttamente verso qualcuno. Si trattava di un periodo alquanto teso nella storia della nostra nazione e penso che ci siamo ritrovati un po’ nel mezzo di tutto questo. Se fosse accaduto qualche anno prima o dopo, non so davvero se saremmo stati investiti da un qualcosa di analogo. È stata tosta da assorbire, specie perché io, normalmente, ho sempre avuto un buon rapporto con internet e mi sono ritrovato al centro di questo assalto. Mi ha riportato ai tempi della scuola e dei bulli. La cosa assurda è che abbiamo solo cercato di fare un film che strappasse una risata alla gente. E, all’improvviso, è diventato qualcosa di politico che ha avuto questa escalation fuori controllo.

Quando la testata gli domanda se, in seguito all’esperienza con Ghostbusters, abbia pensato di abbandonare i social aggiunge:

Di continuo. Purtroppo però, sono un male necessario. Ho due milioni di follower su Twitter e sarebbe complicato pensare di abbandonarli. Quando lavori con le major, loro vogliono vedere una platea come quella. Una cosa sulla quale non mi sento neanche di dare loro torto. Poi, nello specifico, amo quel film e non proverò mai dispiacere per averlo fatto.