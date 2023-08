Durante un’intervista risalente a qualche settimana fa, Dan Aykroyd ha parlato di Ghostbusters 4, svelando di avere già delle idee per il sequel.

L’attore ha prima di tutto spiegato che ha adorato girare il quarto film nel Regno Unito e che pertanto vorrebbe esplorare altre parti del mondo:

Adoro lavorare con la troupe inglese, è superba. […] Ho un’idea per un seguito che ambienterei qui nel Regno Unito. Ci sono un sacco di fantasmi e creature mitologiche in Scozia. Ho ascoltato “A Thousand Miles” in macchina mentre la visitavo ed è stato meraviglioso. Sono stato a Skye, nella valle di Glencoe, a Edimburgo, a Glasgow… ho amato tutto.