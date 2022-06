Ghostbusters 4, il sequel di Ghostbusters: Legacy annunciato solo qualche settimana fa con il titolo di lavorazione “Firehouse”, ha già data d’uscita.

La Sony Pictures e la Ghost Corp hanno infatti annunciato la data d’uscita del film, che negli Stati Uniti avverrà il 20 dicembre del 2023. “L’ultima volta che abbiamo visto l’ECTO-1 stava guidando verso Manhattan, la casa dei Ghostbusters. Ed è da qui che comincia la nostra storia”: questo è tutto quello che sappiamo per ora del film, che è stato scritto da Gil Kenan e Jason Reitman e verrà diretto da quest’ultimo (dopo il successo di Legacy, squadra che vince non si cambia). Ancora non abbiamo conferme sul cast, ma è scontato che torneranno i protagonisti del terzo episodio, che ricordiamo è riuscito a incassare 200 milioni di dollari in tutto il mondo ottenendo il plauso della critica e del pubblico.

Nel frattempo la Sony Animation è al lavoro su un film d’animazione che farà parte del franchise e una serie animata in arrivo su Netflix.

Vi terremo aggiornati!

