ComicBook ha incontrato di recente Kurt Fuller, apparso in Ghostbusters II, e gli ha chiesto un commento sulla possibilità di tornare in Ghostbusters 4, ora in fase di riprese.

“Sai perché sono seduto vicino al telefono?” ha chiesto Fuller. “Perché voglio rispondere. Sono a New York al momento, perciò ci sono. Loro dove sono? Non lo so, ma ci sono solo un paio d’ore a disposizione e vedremo chi inseriranno nel cast”.

Tra i nuovi ingressi nel cast troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si sta occupando della regia.

L’uscita di Ghostbusters 4 è ancora fissata al 20 dicembre del 2023, ma è inevitabile che la Sony sposti l’uscita di alcuni mesi, verosimilmente all’estate del 2024.

Trovate tutte le informazioni su Ghostbusters 4 nella nostra scheda del film!

