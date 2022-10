Ghostbusters 4: McKenna Grace è entusiasta di tornare a vestire i panni di Phoebe

Dopo essere stata uno dei protagonisti di Ghostbusters: Legacy (LEGGI LA RECENSIONE) nel ruolo della giovane Phoebe, McKenna Grace tornerà anche in Ghostbusters 4, nuovo capitolo della saga sugli acchiappafantasmi in arrivo a dicembre 2023.

In un’intervista con Comicbook.com, l’attrice ha condiviso tutto il suo entusiasmo all’idea di vestire nuovamente i panni del personaggio, pur ammettendo di non sapere su cosa verterà la storia del film. Ecco le sue parole:

Faccio costantemente pressione su Jason Reitman, il nostro regista, cerco sempre di capire quale sia la storia. Non ho letteralmente la minima idea di quale sia. Se sapessi di essere in un film della Marvel o di Ghostbusters, sarei seduta qui e direi: ‘Non ne ho idea, e questo mi fa impazzire‘. Sono solo entusiasta di fare un secondo film. Sono entusiasta di essere Phoebe.

Vi ricordiamo che Ghostbusters 4 sarà scritto da Gil Kenan e Jason Reitman e verrà diretto da quest’ultimo (il team già dietro il successo di Legacy). Ancora non abbiamo conferme sul cast, ma è scontato che torneranno i protagonisti del terzo episodio, che ricordiamo è riuscito a incassare 200 milioni di dollari in tutto il mondo ottenendo il plauso della critica e del pubblico. In occasione dell’annuncio ufficiale, è stato svelato che il film si svolgerà a New York, e il regista ha fornito un piccolo assaggio di quello che possiamo attenderci dalla storia del nuovo capitolo che continuerà a esplorare sia la storia della famiglia Spengler che quella di Winston Zeddemore e delle Zeddemore Industries.

Abbiamo discusso di quello che vogliamo veder accadere sia alla famiglia Spengler che al di fuori della famiglia Spengler […] Winston Zeddemore e le Zeddemore Industries avranno un ruolo di primo piano nel futuro di Ghostbusters.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del ritorno di McKenna Grace in Ghostbusters 4? Lasciate un commento!

