Durante il panel tenutosi alla CinemaCon, la Sony ha annunciato ufficialmente, con suo reel di chiusura, l'arrivo di

Era ovvio che la major di Culver City avrebbe, prima o poi, ufficializzato l’arrivo di questi sequel. Venom – la furia di Carnage, nonostante la pandemia, ha generato un box office globale di ben 502 milioni di dollari (Fonte: Box Office Mojo). Ghostbusters: Legacy, la pellicola di Jason Reitman sequel diretto dei primi due film diretti dal compianto Ivan Reitman, si è invece attestata intorno ai 197 milioni (Fonte: BOM) cifra non elevatissima che, rapportata al costo tutto sommato contenuto del lungometraggio, pone comunque delle buone basi per lo sviluppo del franchise.

Alla CinemaCon il presidente del marketing worldwide della Sony, Josh Greenstein, ha ribadito l’impegno della compagnia nel voler rispettare la priorità data alla distribuzione cinematografica. Nel farlo ha citato proprio i successi commerciali dei già vitati Venom – la furia di Carnage e Ghostbusters: Legacy in aggiunta al trionfo di Spider-Man: No Way Home.

Per ciò che riguarda gli Acchiappafantasmi, abbiamo impiegato la dicitura Ghostbusters 4 perché, anche se tecnicamente si tratterà del quinto film della saga quello al femminile diretto da Paul Feig arrivato nelle sale nel 2016 non fa parte della medesima linea narrativa degli altri.

