Ghostbusters: Legacy, ecco Annie Potts in una scena eliminata del film!

Sul suo profilo Instagram, Annie Potts ha condiviso una scena eliminata di Ghostbusters: Legacy, nuovo capitolo della saga in cui riprende i panni di Janine Melnitz, la segretaria dei Ghostbuster nei primi due film diretti da Ivan Reitman.

Nel video, la vediamo introdursi nella casa dove Callie (Carrie Coon) si è appena trasferita coi figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) e presentarsi a loro. Eccolo di seguito:

Ghostbusters: Legacy, è arrivato nei cinema lo scorso novembre per la regia di Jason Reitman. Con un costo di circa 75 milioni e un incasso mondiale di circa 204 milioni, la pellicola si è dimostrata un discreto successo per la Sony. Lo scorso aprile è stato annunciato ufficialmente il sequel del film, che ha come titolo di lavorazione Firehouse e uscirà negli Stati Uniti il 20 dicembre 2023.

Trovate tutte le informazioni su Ghostbusters: Legacy nella nostra scheda del film!

FONTE: Instagram