Ci siamo: domani 11 aprile uscirà nei cinema italiani Ghostbusters: Minaccia Glaciale, nuovo film della saga diretto da Gil Kenan con protagonisti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ednie Hudson e Annie Potts.

Per celebrare il ritorno degli Acchiappafantasmi noi di BadTaste.it saremo ad Arcadia Cinema di Melzo, dove il film verrà proiettato in Dolby Atmos sul mega schermo della Sala Energia PLF. Per l’occasione ci saranno i membri del gruppo di cosplay Ghostbusters Città Metropolitana e a tutti i partecipanti verranno consegnati i biglietti cinematografici celebrativi che potete vedere qui sotto!

Appuntamento allora giovedì 11 aprile alle ore 21:00!

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la trama

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

