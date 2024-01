La Sony / Columbia Pictures ha deciso di approfittare del deserto cinematografico del primo trimestre di quest’anno e anticipare di una settimana l’uscita di Ghostbusters: minaccia glaciale nei cinema americani.

Il blockbuster arriverà nelle sale il 22 marzo (la data fissata inizialmente era il 29 marzo), così da sfruttare ulteriormente le vacanze del break di primavera. Dovrà affrontare il film d’avventura Arthur the King con Mark Wahlberg e la pellicola della Focus Features The American Society of Magical Negroes, ma non faticherà ad attirare l’attenzione soprattutto con la massima distribuzione possibile nel circuito IMAX e nelle sale PLF.

Non è ancora confermata la data anticipata in Italia, anche se immaginiamo che Eagle seguirà a ruota.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il quarto della saga tenendo conto della timeline cominciata con il Ghostbusters originale del 1984 (il quinto, se si conta il film di Paul Feig).

Tra i nuovi ingressi nel cast, che si uniranno a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

