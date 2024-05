In Ghostbusters: minaccia glaciale, Emily Alyn Lind interpreta Melody, fantasma che stringe amicizia con Phoebe. In un’intervista con CB, l’attrice ha rivelato che, dopo un’intera settimana dalle riprese, i realizzatori hanno deciso di cambiare un particolare del look del suo personaggio, così da rendere necessari altrettanti giorni di reshoot. Ecco le sue parole:

È stato uno spasso interpretare il personaggio. Mi sembra di aver avuto così tanto spazio nella mia interpretazione e per mettermi un po’ in gioco, e di averlo trovato con Gil [Kenan, regista]. È stato davvero divertente. Credo che in qualche modo fossimo sempre d’accordo su chi fosse esattamente questo personaggio. Mi sembra di aver sempre saputo chi fosse, anche prima di sapere che era un fantasma, durante il provino. Ho pensato: “Sarà fantastico, è un personaggio fantastico. Lo vedo. L’umorismo c’è”.

Molto ha a che fare con qualcosa di cui non ho ancora parlato. All’inizio stavamo pensando a come sarebbero stati i suoi capelli: se avesse avuto una parrucca, cosa avremmo fatto? Qual è l’outfit con cui è morta e che avrà per il resto del film. Ho avuto una parrucca per circa una settimana di riprese e poi l’abbiamo buttata via, abbiamo girato di nuovo tutto, perché sembrava che non fosse Melody. Ci sono stati un sacco di tentativi, diverse prove davanti alla macchina da presa. “È troppo moderna? Va bene così? Può sentirsi senza tempo e allo stesso tempo essere spiritosa e divertente e in grado di andare d’accordo con i suoi coetanei, che potrebbero essere tecnicamente più giovani, in modo da sembrare a posto?” Ci sono così tante cose intricate con cui abbiamo potuto giocare, e non sapevo che sarebbe stato così profondo.