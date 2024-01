Qualche giorno fa abbiamo visto le copertine (che si illuminano al buio!) dedicate a Ghostbusters: Minaccia glaciale da parte del celebre magazine di cinema Empire.

Come da prassi, il reveal è stato un antipasto agli estratti della cover story che sono stati pubblicati dall’edizione digitale della rivista.

Estratti in cui a parlare sono i protagonisti storici della saga.

Cominciamo da Ernie Hudson che del suo Winston Zeddemore dice:

Ora è una persona ricca e sta finanziando la ricerca su alcune nuove tecnologie e la scienza dietro la caccia ai fantasmi. E quando il mondo è in pericolo… Chi chiamerete? E naturalmente indosserà l’equipaggiamento insieme agli altri.

Anche il Ray Stantz di Dan Aykroyd non vede l’ora di tornare in azione anche se Winston non vorrebbe:

Ray è in pensione! Ha problemi di forma fisica, problemi di assicurazione: Winston ora è a capo delle operazioni e decide che Ray dovrebbe stare ben lontano dal fronte della caccia ai fantasmi limitandosi a fare da consulente. Ma a Ray questa decisione non piace. Gozer è andato, ma c’è una minaccia altrettanto terribile che emerge dal Queens – attraverso la Valle dell’Indo – e Ray vuole essere lì, alla guida la Cadillac.

A parlare di Bill Murray è Jason Reitman, il figlio del regista dei primi due Ghostbusters, che dopo aver diretto il precedente, Legacy, si “limita” qua a lavorare come produttore e co-sceneggiatore insieme al sodale Gil kenan, che gli è subentrato dietro alla macchina da presa:

Bill è sempre stato restio a tornare in Ghostbusters, e per dei buoni motivi: il suo standard per l’eccellenza è molto alto. Ma ama Gil e ha già un passato professionale con lui (sta parlando di Ember – Il mistero della città di luce, del 2008), quindi non c’era dubbio che sarebbe stato qui per Minaccia Glaciale.

E sulle sue responsabilità di regista Kenan afferma di aver provato una certa “pressione” facendo i conti con chi l’ha preceduto:

Non passava un giorno senza che mi chiedessi: “Come avrebbe gestito questo film Ivan?”. desideravo avere lo stesso approccio ai personaggi, alla commedia e alle paure che lui aveva nei primi due Ghostbusters. Per certi versi e più collegato a quei film rispetto a Afterlife.

Ma in Ghostbusters: Minaccia glaciale assisteremo anche a una prima volta: quella di Janine, interpretata chiaramente da Annie Potts, con addosso la tuta degli Acchiappafantasmi. L’attrice spiega che quella del film:

È una situazione disperata, quindi tutti sono coinvolti. Si scopre che Janine è piuttosto capace, come tende ad essere la maggior parte delle donne quando viene data l’opportunità. È stata una vera sorpresa (il suo ingresso ufficiale nel team non era nel copione, ndr.). Avevamo cominciato le riprese da settimane e Gil un giorno è venuto da me e ha detto “Pensiamo che sia il momento… ti vestirai anche tu!”.

Prosegue poi:

Devo dire che sì, mi ha fatto estremamente piacere. Janine ha servito a lungo e bene, e ho sentito che stava finalmente ottenendo i giusti riconoscimenti. È chiaramente rimasta in contatto con i ragazzi [tra Ghostbusters II e Frozen Empire], ed è stata davvero la custode della fiamma alla Caserma dei Pompieri. I Ghostbusters sono un po’ dei supereroi, quindi è davvero bello essere finalmente vista anche in quel modo.

Janine avrà anche un nuovo pezzo di attrezzatura per la caccia fantasmi, anche se, chiaramente, non si sbilancia su cosa sia esattamente questo arnese.

Non è uno zainetto protonico. Grazie a Dio non ho dovuto indossarne uno perché pesano davvero tanto e noi veterani siamo un po’ in là con gli anni.

Ecco anche le due nuove foto pubblicate dal magazine:

Il blockbuster arriverà nelle sale statunitensi il 22 marzo (la data fissata inizialmente era il 29 marzo), mentre siamo in attesa di scoprire la data d’uscita italiana.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Siamo anche su TikTok!

FONTE: Empire, Empire

Classifiche consigliate