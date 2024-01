Qualche settimana fa, Kumail Nanjiani, l’interprete di Kingo nello sfortunato cinecomic dei Marvel Studios Eternals, aveva detto, parlando di Ghostbusters: minaccia glaciale, che la pellicola è fortemente ispirata dalla leggendaria serie animata degli Acchiappafantasmi andata in onda negli Stati Uniti dal 1986 al 1991 (in Italia è stata trasmessa, fra il 1988 e gli anni novanta, su Italia 1, Rete 4 e Canale 5).

Parlando con Empire, anche Gil Kenan, il regista e co-sceneggiatore, insieme a Jason Reitman, di Ghostbusters: minaccia glaciale ha parlato di questo argomento confermando, de facto, che il lungometraggio è davvero ispirato al cartoon di cui sopra.

Il filmmaker spiega infatti che le creature soprannaturali che popoleranno questa nuova iterazione del franchise saranno figlie dei villain “folli, selvaggi e strambi” della serie animata:

Jason Reitman afferma poi che nel “mix degli ingredienti” che danno vita a Ghostbusters: minaccia glaciale c’è anche una spruzzata di John Hughes e una presenza molto più marcata che in passato della caserma degli Acchiappafantasmi:

John Hughes è stato un grande punto di riferimento. Quegli elementi in stile famiglia in una station wagon, che vive in una casa fatiscente, con i teenager che si ribellano ai loro genitori. Trevor, il personaggio di Finn Wolfhard, ha 18 anni ora, quindi si sente adulto. C’è anche un po’ di Wes Anderson da qualche parte. Volevamo quell’atmosfera alla Royal Tenenbaums, quella di una famiglia che vive l’una sopra l’altra… ma nella caserma dei Ghostbusters! In questo lungometraggio vedrete la caserma molto più spesso che in qualsiasi film precedente dei Ghostbusters. Com’è dormirci, fare il bucato lì? Com’è la soffitta?