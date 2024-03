Quando mancano ormai poche settimane all’uscita di Ghostbusters: Minaccia Glaciale (11 aprile in Italia), sono uscite le recensioni internazionali dell’atteso blockbuster della Sony, e sembra che la critica non abbia apprezzato particolarmente il nuovo capitolo delle avventure degli Acchiappafantasmi.

Attualmente, infatti, con più di un centinaio di recensioni registrate, il film ha il 46% di giudizi positivi su RottenTomatoes, con un voto medio di 5.3/10. Su Metacritic, invece, ha un voto medio di 46/100.

Per fare un confronto, il suo predecessore Ghostbusters: Legacy ottenne il 64% di recensioni positive su RT, ma sempre un voto di 45/100 su Metacritic.

In attesa della nostra recensione, vi proponiamo alcuni estratti delle critiche internazionali:

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, le recensioni internazionali

The Playlist – In definitiva, questa versione più informale e rilassata di “Ghostbusters” potrebbe essere destinata solo ai fan più accaniti, sempre che esistano. Potrebbe proprio essere il film che hanno aspettato tutta la vita, quindi questo è un punto a favore. E per tutti gli altri, beh, è un piccolo film divertente, non particolarmente notevole ma comunque abbastanza piacevole.

Indiewire – Questa saga potrebbe non essere ancora del tutto morta, ma la sua ultima resurrezione fornisce pochi buoni motivi per continuare a insufflarle vita.

IGN – La trama noiosa e appesantita di “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, e la lunga lista di personaggi, vi lasceranno al freddo.

TheWrap – Ciò che manca in intelligenza è compensato da buone vibrazioni e un ottimo cast.

Consequence – Sebbene il cast sia troppo ampio, “Minaccia Glaciale” riesce comunque a trovare un equilibrio decente tra le varie generazioni presentate, permettendo al cast più giovane di guidare la maggior parte dell’azione senza lasciare i personaggi più anziani in disparte.

USA Today – Insieme a volti familiari e nuovi arrivati, “Minaccia Glaciale” presenta un nuovo grande cattivo soprannaturale e più orrore rispetto a quanto fatto dalla serie in passato, ma spesso fatica ancora a trovare novità e a riconquistare la vecchia magia.

The Guardian – Nonostante alcune battute decenti, rimane ben poca vita in questa saga ormai stanca – sembra che abbia esaurito la sua corsa, è tempo di pensare a qualcosa di nuovo.

The Hollywood Reporter – Nonostante tutto, “Ghostbusters: Minaccia Glaciale” si impegna molto, davvero molto, per soddisfare i fan della serie con abbondanti richiami nostalgici e in gran parte ci riesce.

Variety – Si potrebbe dire che “Minaccia Glaciale” debba impegnarsi ancora di più per inventare una ragione per la sua esistenza. Eppure, è un film più vivace di “Ghostbusters: Legacy”.

Washington Post – Il nuovo film è realizzato in maniera professionale, ben recitato, abbastanza divertente, e non ha alcuna ragione terrena di esistere a parte la necessità di nutrire e prendersi cura di questa proprietà intellettuale.

Empire – C’era potenziale qui, ma “Minaccia Glaciale” è un miscuglio sovrappopolato, con troppi eroi da gestire. Quel che resta è un po’ un pasticcio appiccicoso. Siamo stati ricoperti di slime.

