In vista dell’imminente arrivo nei cinema di Ghostbusters: minaccia glaciale (in Italia arriverà il prossimo 11 aprile), il regista e co-sceneggiatore del film Gil Kenan (che aveva anche co-sceneggiato il precedente capitolo del 2021 insieme a Jason Reitman) ha potuto discutere della pellicola sulle pagine di Gamesradar.

Il filmmaker ha discusso del tono del film, che a quanto pare regalerà qualche spavento, e di come il cast storico della saga, da Bill Murray a Ernie Hudson passando per Annie Potts e Dan Aykroyd, avrà un ruolo integrale nella storia di Ghostbusters: minaccia glaciale e non solo dei camei tipo quelli del finale di Legacy.

Sarà un film spaventoso dei Ghostbusters, ho cercato di puntare molto sulle emozioni. Credo che, a livello di esperienza cinematografica, verrà percepito come un film spaventoso e divertente. Il segreto è che più una scena è spaventosa, più divertente risulterà la battuta successiva. Il tono della pellicola varierà in questa maniera. Se tiri la leva in modo che le scene spaventose abbiano successo, ci si assicura che le battute siano anche più divertenti.

Sul cast originale aggiunge:

In ogni buona storia arriva un momento in cui per sopravvivere e sconfiggere quello contro cui si combatte, ti viene richiesto di agire in modo concreto. È questo il momento che mi emoziona davvero come fan dei Ghostbusters: osservare il loro coinvolgimento nella storia che si ridefinisce, cresce e diventa più completa in un modo che richiama la premessa dei Ghostbusters originali e di Ghostbusters 2, e di ciò che è stato intravisto nei campi fuori Summerville nel finale di Legacy. C’è una linea diretta che parte da lì e arriva al chi sono ora e al come agiscono in questa nostra nuova storia.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

