L’11 aprile uscirà nelle sale italiane Ghostbusters: minaccia glaciale (GUARDA IL TRAILER) e, tra i personaggi, ritroveremo anche Phoebe Spengler, interpretato da Mckenna Grace e introdotto nel precedente Legacy.

Nel corso dei due film, la ragazzina diventa sempre più centrale nella storia e potrebbe essere la vera e propria protagonista di un eventuale nuovo capitolo della saga. Ecco quanto dichiarato da Gil Kenan, regista di Minaccia glaciale, in un’intervista con THR:

Come abbiamo fatto in Legacy, avevamo un’idea di dove volevamo che i nostri personaggi andassero e di quale portata fosse la posta in gioco che volevamo dovessero affrontare. Ma abbiamo lasciato gran parte dell’invenzione all’atto della scrittura. Gran parte della gioia per noi consiste nel sedersi con un foglio bianco e iniziare a immaginare. E se avremo la fortuna di raccontare un altro di questi film, Jason [Reitman, regista di Legacy e co-sceneggiatore di minaccia glaciale] e io siamo pronti a continuare la saga di Phoebe Spengler. Siamo d’accordo sul fatto che la decisione più importante che abbiamo dovuto prendere all’inizio di questo processo è stata quella di trasformare il film da un gruppo di persone che si sono riunite con uno scopo comune, ovvero l’avvio di un business, a una saga familiare con un personaggio al centro. Ed era Phoebe Spangler. Vedere il suo personaggio maturare di pari passo con quello di McKenna, giovane interprete, è una delle gioie di raccontare una storia che si estende per anni. In tempo reale, vediamo lei e il suo personaggio maturare, e questo significa che gli ostacoli e la posta in gioco personale maturano e si sviluppano in egual misura. È un modo davvero divertente di raccontare una storia, perché sembra che stia crescendo davanti ai tuoi occhi, e quindi speriamo di poter raccontare il resto di quella storia.