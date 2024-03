Dopo aver momentaneamente traslocato nel rurale Oklahoma in Ghostbusters: Legacy, la saga nata nel 1984 col leggendario film di Ivan Reitman con la scena post-crediti di Legacy prima e con l’imminente Minaccia glaciale poi è tornata fra le familiari strade di New York.

Eppure, il regista (e co-sceneggiatore del nuovo film con Jason Reitman), Gil Kenan, ha spiegato che, nel futuro di Ghostbusters, amerebbe vedere anche delle storie ambientate in altri luoghi del mondo.

Queste le parole del filmmaker:

Sono un fan davvero avido. Voglio sempre più fan di Ghostbusters e sarei felice se queste storie si estendessero in ogni direzione geografica. Sono contento che siamo di nuovo a New York City, ma non mi dispiacerebbe vedere qualcosa che si spinge effettivamente in altre parti del mondo. Uno degli aspetti che esploriamo in questo film è che ci sono queste mitologie che parlano non solo di minacce antiche, ma anche di antichi cacciatori di fantasmi. Che il team del 1984 non è stato il primo a unirsi per cercare di trovare un escamotage per fermare una terribile minaccia soprannaturale. Mi piacerebbe esplorare, o quantomeno mi piacerebbe vederlo da fan nelle prossime iterazioni, come altre culture devono fronteggiare minacce specifiche e trovare i modi per affrontarle.