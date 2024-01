In un’intervista con Collider, Fred Hechinger ha parlato della sua esperienza sul set di Il gladiatore 2, le cui riprese sono da poco terminate. Il giovane attore, visto in Fear Street e The White Lotus, ha lodato l’approccio del regista Ridley Scott con queste parole:

È incredibile. Le otto cineprese [usate] mi hanno ricordato il teatro perché c’era un intero ambiente creato davanti alla macchina da presa. Ma devo dire che l’aspetto sorprendente è che quando qualcosa ti sembra vivo, quella emozione è unica e al contempo coinvolgente. Quindi quando qualcosa è davvero speciale, come quello che stiamo facendo [con Il gladiatore 2], quando trovi il tuo ritmo, e sei fortunato, mi ricorda la stessa sensazione di quando ho iniziato a fare teatro. Non sono mai stato in grado di dare un nome a quella strana sensazione, ma so percepirla.

Ha poi aggiunto:

Abbiamo passato tutto il tempo a stare insieme, siamo diventati dei veri amici, il che è una parte straordinaria [del nostro lavoro]. Ma poi, sul set, c’era qualcosa a cui non sapevo dare un nome. […] Penso sempre che il processo diventi il prodotto, e quindi, in qualsiasi modo sia progettato, è destinato a far emergere, nutrire e parlare della storia che vuole raccontare.

Il gladiatore 2 ha una data d’uscita fissata al 22 novembre 2024. Ricordiamo che nel film Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia del sequel è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire. Il resto del cast comprende Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal.

