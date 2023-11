Un’immagine rimasta iconica de Il gladiatore, kolossal diretto da Ridley Scott nel 2001, è quella in cui la mano del protagonista, interpretato da Russell Crowe, si posa dolcemente su un campo di grano. In una recente intervista con Deadline, il regista ha rivelato come il passaggio non fosse previsto nella sceneggiatura, ma sia frutto del caso. Ecco le sue parole:

Ho girato [la scena della] mano come ultima ripresa della sessione principale. Russell non è venuto in Italia, era la sua controfigura. Il tizio era lì in piedi in questo campo, a fumare. Gli dico: “Esci dal campo, stai scherzando?” Era metà estate, clima secco. Lui mi dice: “Oh, scusa“. È uscito [dal campo] e ha fatto quella cosa con la mano. Gli ho detto: “Fermati lì. Prendi la Steadicam“.

Abbiamo seguito la mano. È diventato il catalizzatore dell’immortalità, o del paradiso se preferite, proprio lì. È stato scoperto l’ultimo giorno, spontaneamente. Considero la spontaneità essenziale per quello che faccio, bisogna sempre stare a guardare. Questo non c’è nel copione. E così, all’improvviso, questo diventa la sala di montaggio e poi il tema si realizza. Il tema è magico e la mano è magica. Russell non è venuto in Italia, è la sua controfigura. Mi ha detto: “Non la userai mai“. Gli ho risposto: “Lo farò“. Quando ha visto la scena, si è lamentato. Gli ho detto: “Troppo tardi, l’ abbiamo girata“. “Ho capito, amico” [mi fa lui]. È nata [così]: spegni quella sigaretta e prendi la Steadicam. E non camminare sul grano.