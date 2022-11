Glass Onion, il nuovo film della saga di Knives Out ideata da Rian Johnson, è arrivato nei cinema americani (e italiani) lo scorso 23 novembre con una release anticipata della durata tassativa di una settimana. Poi il prossimo 23 dicembre arriverà regolarmente in streaming esclusivo su Netflix.

Nonostante il colosso dello streaming non diffonda, per via di una precisa politica aziendale, i dati relativi agli incassi fatti in sala dai suoi film, grazie alle indiscrezioni di analisti e addetti ai lavori è possibile fare delle stime di massima. Stime di massima che, nel caso di Glass Onion, hanno attestato che la pellicola è stata un autentico trionfo dal punto di vista del box-office. Come vi abbiamo spiegato nella nostra analisi del fine settimana lungo del Ringraziamento (ECCO TUTTI I DETTAGLI), nonostante una distribuzione limitata in sole 600 sale americane, la pellicola ha incassato circa 13 milioni di dollari. Una cifra considerevole tenendo conto dello scarso numero di sale. Tanto per darvi un metro di paragone: Cena con delitto, nell’autunno del 2019, raccolse 26.7 milioni in tre giorni, ma era distribuito in oltre 3400 cinema, con una media di 7.700 dollari per sala.

Proprio per questa ragione, i cinema avrebbero chiesto a Netflix di allungare il periodo di permanenza in sala e di aumentare il numero delle copie disponibili. Richieste che sono state rimbalzate dall’azienda convinta del fatto che la distribuzione limitata a una sola settimana sia la strada corretta da seguire per costruire l’aspettativa verso il debutto in streaming del film (e, quindi, verso l’aumento degli abbonamenti).

Resta da vedere quale sarà l’opinione degli azionisti della compagnia nel momento in cui si troveranno a constatare che si sta trascurando una non trascurabile fonte di fatturato. Ma questo è un argomento che toccheremo in un’altra, più approfondita analisi…

