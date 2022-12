Glass Onion: come è nato il cameo di Angela Lansbury e Stephen Sondheim

Quelli di Angela Lansbury e Stephen Sondheim sono solo due dei tanti cameo in Glass Onion: Knives Out, ma sono forse i più sentiti dai fan, essendo le due icone scomparse poco dopo aver girato le loro scene.

Ora il regista Rian Johnson racconta al New York Times come è riuscito a ottenere la partecipazione del grande musicista e paroliere (morto a novembre del 2021 a 91 anni) e di una delle attrici più amate di Hollywood, Broadway e West End (morta a ottobre 2022 a 96 anni).

Nel prologo del film, disponibile da venerdì su Netflix, vediamo Benoit Blanc (Daniel Craig) interagire virtualmente con Lansbury, Sondheim, Natasha Lyonne e Kareem Abdul-Jabbar. Si tratta a tutti gli effetti delle ultime apparizioni di Lansbury e Sondheim, e Johnson ha deciso di viverle proprio come dei tributi nei confronti di due dei suoi artisti preferiti:

Una cosa che ho imparato è che ogni momento che hai a disposizione per passare del tempo con qualcuno verso il quale nutri profondo rispetto va assaporato. E che è meglio mettersi in quella situazione più spesso possibile.

Entrambi sono stati delle grandi ispirazioni per Johnson nell’ideare Cena con Delitto e i suoi sequel. A partire da Sondheim, che viene citato proprio in Cena con Delitto (Blanc canticchia Losing My Mind da Follies), e che è sempre stato un grande appassionato di giochi di parole, quiz e parole crociate, e che organizzava feste a tema “cena con delitto” assieme ad Anthony Perkins. Insieme scrissero la sceneggiatura di Un rebus per l’assassino (1973), una delle ispirazioni del film di Johnson, e Sondheim ha scritto anche uno spettacolo teatrale intitolato Getting Away With Murder.

Angela Lansbury, oltre a essere la celeberrima Mrs. Lovett in Sweeney Todd di Sondheim, era anche la signora Fletcher della Signora in Giallo, serie verso la quale Johnson nutriva una vera passione (e che a sua volta viene citata in Cena con Delitto):

Quella serie fu fondamentale nel far nascere l’amore per i whodunit e i murder mystery in tutti i nostri cervelli.

I cameo sono stati registrati durante il montaggio di Glass Onion, e il produttore Ram Bergman spiega che sia lui che Johnson hanno fatto di tutto per raggiungere Sondheim e Lansbury e convincerli a girare da remoto le loro scene:

Nel caso di Sondheim, non ero sicuro di come fare a raggiungerlo. Ma poi mi ritrovai al telefono con il nostro agente Bryan Lourd, e in qualche modo la cosa uscì fuori. Dissi: vorrei veramente che Stephen ci fosse. E giuro che cinque minuti dopo mi scrisse una mail dicendomi “ci sta”.

Sondheim registrò la sua scena via Zoom, e Johnson racconta:

Proprio durante le riprese gli ho menzionato il fatto che stavamo cercando di contattare Angela Lansbury. A quel punto mi ha risposto: “Oh, Angie – sono suo amico. Ditele che ho registrato la mia parte. Accetterà sicuramente.

Più avanti, Johnson è andato a casa di Angela Lansbury a Los Angeles e ha registrato la sua scena sul suo computer:

Non avrebbe potuto essere più adorabile e generosa. Fu perfetta in tutto, tranne nel fatto che non capiva niente di giochi. È stata molto paziente nell’ascoltarmi descrivere le regole di Among Us, finché a un certo punto mi ha detto: sai una cosa? Dimmi solo quali sono le mie battute. Mi fido!

In entrambi i casi, Johnson ha espresso la sua più grande ammirazione nei confronti di questi due giganti:

Mi sono permesso di dilungarmi in una conversazione un po’ strana, dicendo loro quello che sono sicuro che chiunque abbiano incontrato gli abbia detto ogni volta. Tuttavia, è stato bello poter dire loro che non sarei dove sono ora se non fosse stato per loro. È triste, perché come fan vorrei davvero che fossero ancora vivi per poter fare cose nuove. Immagino si sarebbero fatti una risata vedendo questa piccola scenetta.

