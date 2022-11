Glass Onion, il costumino di Dave Bautista rivaleggerà col maglione di Chris Evans secondo Rian Johnson

Glass Onion, il secondo film della saga di Knives Out, sta per arrivare in streaming su Netflix preceduto da una release cinematografica della durata di una settimana che comincerà il 23 novembre. Poi, un mese dopo, la pellicola approderà, appunto, sulla popolare piattaforma.

LEGGI – Dave Bautista dice che Daniel Craig era molto più felice sul set di Glass Onion che su quello di Spectre

A margine della premiere di Glass Onion tenutasi a Los Angeles il regista ha toccato anche una questione decisamente “faceta” relativa al look dei personaggi.

Probabilmente ricorderete che Cena con delitto – Knives Out ha fatto anche parlare per via del maglione bianco indossato da Ransom Drysdale, il personaggio interpretato da Chris Evans. Un maglione che ha tenuto banco nel Natale del 2019, tanto a livello di chiacchiere online che di vendite nei negozi.

Una popolarità, quella del capo d’abbigliamento sfoggiato da Ransom Drysdale, di cui era consapevole anche lo stesso Evans che ha poi contribuito ad aumentare notevolmente il tasso di fama social del film postando una foto del suo cane Dodger vestito come il personaggio che ha impersonato nel giallo di Rian Johnson.

Sul red carpet di Glass Onion è stato chiesto a Rian Johnson se nella pellicola ci sia un outfit capace di rivaleggiare con quello di Chris Evans nel primo film, qualcosa che finirà per avere lo stesso tipo d’impatto. Ecco la risposta del filmmaker:

Mi piacerebbe dire Dave Bautista nel suo striminzito slippino da mare. Blanc ha un look da mare decisamente grandioso un po’ in stile Jacques Tati in maglia e calzoncini, è a strisce blu che indossa con un ascot giallo che, per me, è un look davvero fico.

Glass Onion: la sinossi

Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati. Di ritorno al franchise da lui creato, il cineasta premio Oscar Rian Johnson scrive e dirige Glass Onion – Knives Out, riunendo un cast stellare che vede il ritorno di Daniel Craig insieme a Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline con Kate Hudson e Dave Bautista.

Glass Onion sarà in cinema selezionati dal 23 novembre, per poi arrivare in streaming su Netflix dal 23 dicembre.

FONTE: The Hollywood Reporter