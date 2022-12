Glass Onion: Daniel Craig racconta il suo lavoro per mettere in scena i monologhi del suo personaggio

Uno dei tratti caratteristici di Benoit Blanc, il detective interpretato da Daniel Craig in Knives Out e in Glass Onion (LEGGI LA RECENSIONE) sono i lunghi monologhi in cui rivela colpi di scena e altri dettagli per risolvere l’omicidio al centro del film.

In un’intervista con CB, l’attore ha racconta come si prepara per metterli in scena:

Lavoro il più possibile prima dell’inizio del film per farlo entrare dentro di me, per far si che sia nel mio corpo, in modo che, quando arriviamo sul set, sia come se non ci pensassi… Non c’è alcun pensiero, è semplicemente lì, pronto a entrare. Mi affido molto a Rian [Johnson, regista]. Io, in un certo senso, presento qualcosa, arrivo e dico: “Che ne dici di questo?“. E poi lui dice: “Fantastico, proviamo questo e proviamo quest’altro“. E si evolve mentre giriamo, che è il modo migliore. Ma voglio essere il più preparato possibile, in modo da non dover pensare all’accento, alle battute, al… È semplicemente lì. È lì al momento del bisogno. E poi posso anche buttarlo via e fare qualcos’altro.

In un’altra chiacchierata con CB, Craig ha anche commentato la dichiarazioni del regista sul fatto che Benoit Blanc è una persona queer (le trovate qui).

A questo proposito, l’attore ammette di preferire non sapere troppo sulla vita privata del suo personaggio:

Non vogliamo che ci siano molti [dettagli]. È quello che vogliamo. Voglio dire, penso che nel senso che più può rimanere un enigma, meglio è per la narrazione. Non si tratta tanto di lui, quanto dei sospetti. Si tratta del protagonista della storia e di come si spera che riesca a risolvere il caso. E, sapete, in questo film vediamo una tecnica. Nello scorso film abbiamo visto una tecnica, e [Rian Johnson] dovrà pensare a un’altra tecnica [nel prossimo film]. Penso che, per quanto riguarda la sua backstory, personalmente non sono interessato a quello che è successo a Benoit Blanc quando aveva 10 anni, ma sono sicuro che qualcuno potrà inventarlo e io dirò: “Sì, è così”.

Vi ricordiamo che Glass Onion – Knives Out è disponibile su Netflix dal 23 dicembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Daniel Craig su Glass Onion? Lasciate un commento!

FONTE: CB/CB