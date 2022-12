Glass Onion: Janelle Monáe ed Edward Norton rivelano il contenuto di una scena “musicale” eliminata

In un’intervista con Rotten Tomatoes, Janelle Monáe e Edward Norton hanno rivelato di aver proposto a Rian Johnson, regista di Glass Onion – Knives Out, di inserire nel film una scena “musicale” con i loro personaggi, tra i flashback in cui li vediamo nel bar assieme ai loro amici.

I due attori, “mega fan di Bowie” volevano che Andi (Monáe) cantasse Moonage Daydream (celebre brano del cantante inglese) mentre il Miles (Norton) la accompagnava con la chitarra, con Kate Hudson e Kathryn Hahn come coriste. “Stavamo cercando di pensare alle cose che avrebbero potuto fare nel bar quando era bello, quando stavamo legando“, ha spiegato Norton. Monáe ha aggiunto: “Per mostrare il legame profondo“. A quanto pare, Johnson li ha lasciati provare e hanno girato la scena intorno all’una di notte. “Rian ci ha concesso due riprese”, specifica Norton.

Potete vedere il video dell’intervista qui sotto:

Janelle Monáe and Edward Norton reveal their David Bowie inspired deleted scene from #GlassOnion: A Knives Out Mystery. pic.twitter.com/pxaN33qQfs — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 24, 2022

La scena non è stata però inserita nel montaggio finale e Johnson non pensa che la renderà mai pubblica. “È un ricordo incredibile di questa tarda serata surreale, il miglior concerto del mondo per sette persone in piedi in un bar nel seminterrato di Belgrado“, ha spiegato. “È così romantico che vorrei quasi bruciare il girato“.

