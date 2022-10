Glass Onion – Knives Out: Rian Johnson parla della collaborazione con Angela Lansbury e Stephen Sondheim

Glass Onion - A Knives Out Story

Come sappiamo da alcuni giorni, l’ultima apparizione sullo schermo di Angela Lansbury (morta l’11 ottobre a 96 anni), sarà in Glass Onion: Knives Out, il film di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig al cinema dal 19 al 23 novembre e poi su Netflix dal 23 dicembre.

L’attrice affiancherà un artista scomparso recentemente e a cui lei stessa era molto legata: Stephen Sondheim. In occasione della conferenza di presentazione del film a Londra, Rian Johson ha parlato proprio delle due leggende in questione:

Sono stati così gentili e generosi. All’inizio pensavamo: “Oddio, farebbero mai una cosa simile?”. Non pensavamo che avrebbero accettato e alla fine sono stati fantastici. Oltre all’onore di averli sul set, poter dire a entrambi per quei 10 minuti che impatto hanno avuto su di me è stato davvero speciale.

Glass Onion – Knives Out arriverà al cinema dal 19 al 23 novembre e poi su Netflix dal 23 dicembre.

Nel cast, oltre a Daniel Craig, vedremo anche Leslie Odom Jr., Edward Norton, Kathryn Hahn, Janelle Monae, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista.

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Fonte: Screenrant