Glass Onion – Knives Out: Rian Johnson spiega perché esclude un prequel su Benoit Blanc

Durante un’intervista con Uproxx Rian Johnson ha parlato di Glass Onion – Knives Out, in arrivo su Netflix tra pochi giorni, e della possibilità di un prequel sul personaggio di Benoit Blanc, il personaggio di Daniel Craig.

Il regista ha condiviso i suoi dubbi in proposito, spiegando di non trovare così interessante togliere tutti gli strati al personaggio mostrandoci le sue “origini”:

Sono sollevato all’idea che io e Daniel la vediamo allo stesso modo. Dei piccoli scorci [sul suo passato] sono divertenti, ma è una trappola che da scrittore mi ritrovo spesso a respingere, lo faccio per me.

Ha poi aggiunto:

Trovo interessante [Blanc] per il modo in cui opera all’interno di un mistero da risolvere, non so se mi spiego. […] L’investigatore stesso è già di suo interessante per come opera. Se abbiamo dei rimandi a qualcosa che va oltre l’apparenza, va benissimo, ma bastano e avanzano.