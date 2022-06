Glass Onion: A Knives Out Story verrà presentato al Toronto Film Festival

Come anticipava già Daniel Craig a inizio anno, il sequel di Cena con Delitto, intitolato Glass Onion: A Knives Out Story verrà presentato all’interno del circuito festivaliero quest’autunno, e in particolare farà il suo debutto in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, prima di arrivare al cinema e in streaming su Netflix.

Il primo dei due sequel, che racconterà una nuova avventura del detective Benoit Blanc (Daniel Craig) ambientata in Grecia, debutterà quindi in anteprima alla 47 esima edizione del TIFF, che si svolgerà tra l’8 e il 18 settembre. Non è stata comunicata ancora una data ufficiale, ma sembra chiaro che la pellicola non sarà al Festival di Venezia, che si svolgerà dal 31 agosto all’11 settembre. Al Lido probabilmente vedremo un altro film Netflix, magari in concorso: Blonde, con Ana de Armas.

Trovate tutti i dettagli su Glass Onion: A Knives Out Story nella nostra scheda.