Glass Onion: Netflix sa di perdere parecchi soldi rinunciando al cinema, ma non lo ritiene un problema

Nella giornata di ieri abbiamo dedicato un paio di approfondimenti alle performance che Glass Onion, il film scritto e diretto da Rian Johnson e prodotto da Netflix, ha avuto al cinema nei sette giorni in cui le sale americane – e internazionali – hanno potuto proiettarlo in anteprima esclusiva come anticipazione alla release in streaming fissata per il 23 dicembre.

In uno vi abbiamo spiegato come Netflix sia rimasta sorda di fronte alle richieste degli esercenti statunitensi che, confortati dai solidissimi risultati ottenuti, chiedevano di poter continuare a proiettare il film per un periodo di tempo più lungo e di aumentare anche le copie disponibili (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un altro speciale abbiamo analizzato anche più approfonditamente il caso Glass Onion – e quello del nuovo adattamento di Matilda – cercando di capire se la relazione fra Netflix e la sala potrà in qualche modo cambiare in un futuro più o meno prossimo (LEGGI LO SPECIALE).

Al momento si deve purtroppo registrare la consapevolezza, da parte di Netflix, che rinunciando a una corposa distribuzione cinematografica dei suoi titoli si stanno perdendo parecchi soldi, ma che la cosa non è un problema: il focus dell’azienda resta basato sulla soddisfazione del cliente e sul reddito operativo.

Il fondatore e Co-Ceo di Netflix, Reed Hastings, parlando del boom di biglietti venduti da Glass Onion nel fine settimana del Ringraziamento e dei soldi che la multinazionale sta perdendo tenendo il lungometraggio in sala per soli sette giorni ammette che la questione “non rappresenta un problema perché non vogliamo dare il via a un business basato sulla distribuzione theatrical” aggiungendo anche che tutto rientra “nell’ottica di una tattica promozionale per lo streaming”. Ribadisce infatti che l’aver portato Glass Onion per un periodo di tempo limitato al cinema è stato uno strumento promozionale per la successiva release in streaming del titolo.

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

FONTE: via Deadline