Glass Onion: il regista svela il significato dell’inquadratura finale

Durante una chiacchierata con The Wrap, Rian Johnson ha parlato a ruota libera di Glass Onion – Knives Out, ora su Netflix.

Il regista ha parlato tra le altre cose dell’inquadratura finale, in cui ha posizionato il personaggio di Janelle Monáe esattamente come la Mona Lisa.

Johnson ha spiegato di aver avuto l’idea sin dall’inizio:

Johnson ha spiegato di aver pensato a fondo alla struttura del film in fase di sceneggiatura e di averne parlato con Dan Kwan e Daniel Scheinert:

Ho avuto un bellissimo scambio con i [registi di Everything Everywhere All at Once] Daniels a riguardo di recente, anche loro sono sceneggiatori strutturali e hanno detto una cosa bellissima, ovvero che il significato del film è contenuto nella struttura stessa del film. Ed è riflesso in tutto ciò che Edward dice quando parla della Mona Lisa, davanti a tutti, che si fonde con il personaggio di Helen alla fine. E insomma, lei ha bruciato la Mona Lisa, ma alla fine la Mona Lisa continua a vivere dentro Helen.