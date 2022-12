Glass Onion: Rian Johnson non voleva che nel titolo venisse citato Knives Out

Dopo la fortunatissima anteprima cinematografica di una settimana avvenuta a novembre, Glass Onion – Knives Out, la nuova pellicola scritta e diretta da Rian Johnson, è infine arrivata in streaming esclusivo su Netflix dove ha esordito nella prima posizione dei film più visti praticamente in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il lungometraggio è il sequel di Knives Out – Cena con delitto, uscito al cinema nell’autunno del 2019, ma è un seguito antologico, dato che, a parte la presenza del Benoit Blanc di Daniel Craig, non ci sono collegamenti narrativi di sorta con il primo capitolo. Anzi, Rian Johnson, in un’intervista con The Atlantic, ha spiegato anche di non aver gradito più di tanto il fatto che Glass Onion citi, nel titolo, l’appartenenza a questo franchise (se, per l’Italia, viene solo menzionato Knives Out dopo il trattino, in originale viene indicato come A Knives Out Mystery).

Ho cercato di renderli film del tutto autonomi. Onestamente, m’infastidisce che abbiamo anche quel A Knives Out Mystery nel titolo. Volevo che si chiamasse solo Glass Onion.

Poi aggiunge:

Ma lo capisco. E voglio che tutti quelli che hanno amato il primo film sappiano chiaramente che questo è il secondo della serie, ma il fascino principale della cosa per me risiede anche nel fatto che è come prendere un novo romanzo dallo scaffale ogni volta. Però sappiamo bene che c’è la gravità di mille soli che spinge verso la narrazione serializzata.

