Glass Onion: Rian Johnson vuole riportare il film al cinema, a fine mese sarà al New Beverly di Tarantino

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto un’analisi approfondita sulla settimana di anteprime cinematografiche di Glass Onion – Knives Out, cercando di riflettere sul motivo per cui Netflix non ha voluto tenere il film al cinema per più tempo nonostante vi fosse domanda (rinunciando quindi a degli incassi). Le sale americane hanno chiesto di poter proiettare ancora il film, ma lo streamer ha risposto picche, preferendo puntare unicamente sul lancio in streaming il 23 dicembre.

LEGGI – La recensione

Tuttavia ora Rian Johnson rivela a Insider di essere in trattative con Netflix per far tornare la pellicola in sala appena possibile:

Sto spingendo affinché qualunque cinema voglia proiettarlo lo possa fare. Voglio che più persone possibile abbiano l’opportunità di vederlo. Una volta uscito sulla piattaforma, sarà nuovamente disponibile per i cinema e a quel punto stiamo ragionando sulla forma che potrà avere questa distribuzione. Prenderò tutto quello che posso prendere. Ma il problema è anche ciò che vogliono fare i cinema, e ha perfettamente senso. Siamo molto interessati a capire come è andato in sala. Volevamo che andasse estremamente bene, per molti motivi. Per quanto mi riguarda, volevo mostrare che è possibile fare una cosa del genere e ottenere un grande successo, e che cinema e streaming possono completarsi senza competere. La prossima volta voglio molto di più: più cinema, una distribuzione più lunga in sala. Il fatto che Netflix ci abbia concesso questa cosa di per sé è già fantastico. Il fatto che le catene cinematografiche abbiano accettato questo tipo di distribuzione… sono stati partner fantastici.

Ovviamente il punto è proprio la disponibilità del film in streaming: le grandi catene cinematografiche come AMC e Cinemark hanno accettato di distribuire Glass Onion in anteprima per una settimana a patto che vi fossero alcune settimane di esclusiva prima del lancio in streaming. Una volta che il film sarà disponibile su Netflix, non dovrebbero esserci problemi a proiettarlo, ma a quel punto sarà a discrezione di ciascun cinema e difficilmente le grandi catene decideranno di riproporlo (per una questione di opportunità, ovviamente).

Ma nel frattempo c’è già monosala indipendente che ha deciso di proporre Glass Onion: Knives Out in pellicola 35 mm a fine mese. Si tratta del New Beverly: il cinema di Quentin Tarantino a Los Angeles avrà il film in programmazione il 28, 29, 30 e 31 dicembre.