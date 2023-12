Twisters, sequel del cult catastrofico uscito nel 1996, uscirà nelle sale americane la prossima estate per la regia di Lee Isaac Chung (Minari) con Glen Powell (Top Gun: Maverick) e Daisy Edgar-Jones (Normal People) come protagonisti.

E, intervistato da Vogue, proprio Glenn Powell ha potuto parlare un po’ di Twisters spiegando che non sarà un reboot che riproporrà la stessa storia del film originale.

Decisamente non si tratta di un reboot. Non stiamo cercando di ricreare la storia del primo film. È una storia completamente originale. Non ci sono personaggi del film degli anni ’90 quindi non è davvero un prosieguo. È semplicemente una storia indipendente ambientata ai giorni nostri.