La Disney non rallenta la sua corsa nel rivisitare tutti i suoi classici animati con nuovi adattamenti live-action (o quasi): il prossimo sarà

Deadline riporta in esclusiva che Will Gluck e Keith Bunin sono stati ingaggiati per scrivere la sceneggiatura del progetto di cui Gluck sarà anche produttore attraverso la sua casa di produzione Olive Bridge Entertainment.

Il film sarà basato sul classico animato del 1970 che seguiva la storia di una famiglia di gatti parigini che scoprono di dover ereditare una fortuna dalla loro padrona, ma questo induce il suo maggiordomo a rapirli e a portarli via da lei.

Dal momento che il progetto è ancora in fase di sviluppo iniziale, si sa decisamente poco e nulla sulla natura della pellicola, pertanto non è chiaro se arriverà al cinema o su Disney+. Fonti del giornale sostengono che con dei gatti per protagonisti, la storia sarà in linea con Lilli e il vagabondo, arrivato su Disney+ nel 2019.

Gluck non è estraneo a film per tutta la famiglia visto che di recente ha diretto Peter Rabbit 2 dopo aver già diretto il primo film. Quanto a Bunin, lo sceneggiatore ha già ottimi rapporti con lo studio dopo aver scritto il film Pixar Onward.

Cosa ne pensate del progetto? Ditecelo nei commenti!