La notizia (via Deadline) arriva all’indomani del buon riscontro commerciale che Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e da questi co-sceneggiato con Gil Kenan, sta ottenendo nonostante il peculiare momento storico in cui è arrivato nei cinema. Ad oggi il lungometraggio ha incassato circa 115 milioni di dollari (via: Box Office Mojo) a fronte di un budget decisamente contenuto di circa 75. Per mettere le cose nella giusta prospettiva: il reboot al femminile del 2016 diretto da Paul Feig ne ha incassati, globalmente, 229 a fronte di un budget di 144. La scelta di contenere di più le spese per questo sequel dei primi due Ghostbusters si sarebbe già rivelata come una scelta oculata e vincente.

Sanford Panitch, Presidente della Sony Pictures Motion Picture Group, spiega:

Jason è quella cosa che ti capita di sognare: un narratore di fama mondiale, incredibile, visionario, un partner produttivo di altissimo livello. Jason e Gil, come co-sceneggiatori, hanno una profondissima capacità di comprensione di quelle che sono le qualità del cinema commerciale e siamo emozionatissimi per la futura pipeline produttiva di questi ragazzi.

Questa invece la dichiarazione ufficiale di Jason Reitman e Gil Kenan:

Siamo entusiasti di aver trasformato la nostra partnership in una società di produzione a tutti gli effetti e non potremmo essere più contenti e orgogliosi di aver trovato casa presso la Sony Pictures, lo studio più impegnato di tutti nel supporto dell’esperienza del cinema in sala.

Ancora non sappiamo con certezza se le parti in causa realizzeranno un sequel di Ghostbusters: Legacy, sequel che viene chiaramente evocato da una delle due scene post-crediti. Certo è che, di recente, è stato proprio Jason Reitman a discutere della possibilità di rivedere, in futuro, una vecchia conoscenza della saga: Vigo il carpatico.

