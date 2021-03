The Avengers

“Uh, Shakespeare in estiva? Vostra madre sa che indossate le sue vesti?” (Avengers, 2012).

Se siete appassionati di Avengers e William Shakespeare, in serbo per voi c’è un prodotto che fa decisamente al caso vostro.

Un riferimento al celebre drammaturgo e poeta inglese è già presente nel primo film di Avengers diretto da Joss Whedon, in una sequenza con protagonisti Thor e Tony Stark. Quello che arriverà in autunno, tuttavia, è qualcosa di decisamente peculiare.

Il 28 settembre tutti e quattro i film di Avengers saranno adattati dalla Quirk Books in opere teatrali in un volume intitolato William Shakespeare’s Avengers: The Complete Works.

Il libro conterrà dei veri e propri testi teatrali, con battute, indicazioni di scena e versi e coinvolgerà proprio tutti i personaggi, da Captain America e Groot.

Scritto dallo stesso autore di William Shakespeare’s Star Wars, Ian Doescher, il volume conterrà anche decine di illustrazioni a colori che cattureranno i momenti più iconici delle storie raccontate dall’Universo Cinematografico Marvel.

Le illustrazioni, come quelle di copertina, sono firmate da Danny Schlitz.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per il momento non è chiaro se il libro verrà tradotto anche in italiano, ma vi terremo aggiornati su tutti gli eventuali sviluppi.

Fonte: Marvel