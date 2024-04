Godzilla e Kong: Il nuovo impero porta sullo schermo un nuovo personaggio: Trapper, interpretato da Dan Stevens. Ancora non sappiamo se in eventuali film futuri il nuovo arrivato tornerà, ma sicuramente la sua estetica da “eroe di film d’azione degli anni ’80” rimane impressa.

Per questo quando ComicBook in un’intervista ha chiesto a Stevens cosa ne pensasse dell’idea di uno spin-off in stile “Crocodile Dundee” con protagonista Trapper lui ha risposto:

Ci sto. Venduto. Facciamolo. Grazie a Eileen Andrews, siamo in grado di introdurre alcuni pazzi completi nella storia. Quando Kong ha mal di denti, lei sa a chi rivolgersi e Trapper è l’uomo giusto per risolvere un mal di denti da Titano.

Eileen Andrews è il personaggio interpretato da Rebecca Hall, presente anche nei film precedenti del MonsterVerse.

Godzilla e Kong è ora nei cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

