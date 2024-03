Non manca molto alla release nelle sale di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, prossimo monster movie targato Warner.

Per l’occasione sono approdati in rete un nuovo spot del film e le immagini del merchandise legato al progetto che sarà disponibile per l’acquisto nelle sale americane.

Potete vedere tutto il materiale qua sotto:

New "Godzilla x Kong: The New Empire" TV spot. #GodzillaXKong pic.twitter.com/k7TAMwWp3J — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) March 5, 2024

Godzilla nel 2014 incassò 200,7 milioni, mentre Godzilla: King of the Monsters praticalmente la metà (110,5 milioni). Godzilla Vs. Kong, che però arrivò in contemporanea su HBO Max, si rivelò comunque un successo con 470 miloni in tutto il mondo, anche se solo 100,9 milioni in patria.

L’uscita è prevista per il 28 marzo.

