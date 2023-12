In occasione del CCXP di San Paolo in Brasile, come abbiamo visto, la Warner Bros ha diffuso finalmente il primo trailer di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, nuovo capitolo del Monsterverse della Legendary Pictures diretto nuovamente da Adam Wingard.

Il regista ha parlato del progetto con IGN spiegando di aver appreso molto dal capitolo precedente:

Le abilità richieste per creare un film di mostri gigantesco sono così specifiche che devi per forza acquisirle. È stato soltanto alla fine delle riprese [del film precedente] che ho detto: “Oh, aspetta, adesso ho capito”. Mi sono venute tantissime idee su cosa avrei voluto fare la volta successiva e come migliorare.

Ha poi preannunciato la presenza di scene di combattimento prive di dialoghi:

Moltissime scene del film sono intere sequenze realizzate in digitale, moltissime cose sono frutto dell’immaginazione. Ci sono scene che durano fino a otto minuti in cui ci sono solo i mostri in azione, perciò il film permette loro di raccontare una storia in maniera visiva e non verbale.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 aprile 2024.

