Dopo essersele date di santa ragione nel capitolo precedente, in Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, nuovo capitolo del Monsterverse della Legendary Pictures diretto nuovamente da Adam Wingard, i due leggendari Kaiju si ritroveranno a dover necessariamente collaborare.

E, parlando delle dinamiche che si verranno a instaurare fra i due, il regista ha spiegato a Empire di aver preso ispirazione da una leggendaria saga di buddy-cop, quella di Arma letale interpretata da Mel Gibson e Danny Glover. Una partnership, quella fra Godzilla e King Kong, che si rende necessaria di fronte alla minaccia di Skar King:

C’è una sorta di tregua fra i due – Godzilla è al controllo del mondo in superficie mentre Kong lo è nella Terra Cava. Non è che fra i due ci sia un rapporto del tipo “Va bene, fammi un fischio quando qualcosa va storto, Kong. E io, Godzilla, correrò in tuo soccorso!”. La dinamica della relazione disfunzionale tra poliziotti è probabilmente il modo migliore e più indicato per descrivere Godzilla e Kong, d’altronde Arma letale è una delle mie saghe preferite. Le mie influenze sono sempre impregnate degli anni ’80, e gli anni ’80 erano il massimo per storie come quella. C’è molta incomunicabilità – il modo in cui i mostri comunicano non è diretto.