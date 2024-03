Durante un’intervista con Deadline, il regista di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, Adam Wingard, ha svelato che nel film è presente un omaggio a Godzilla Minus One.

Il film di Takashi Yamazaki è stato in effetti molto utile per un’inquadratura che aveva messo un po’ in stallo la squadra di effetti visivi.

#GodzillaXKong director Adam Wingard on paying homage to ‘Godzilla Minus One’ pic.twitter.com/NvqNkl7Iaf — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 26, 2024

“Durante la post-produzione di questo film è uscito il trailer di Godzilla Minus One” ha spiegato il regista. “Non avevo ancora visto il film, ma nel trailer c’era questa inquadratura con Godzilla che sbatte a terra il piede e il terreno viene sbalzato per aria vista la sua forza. Avevamo un’inquadratura da un’angolazione simile a cui stavamo lavorando da un paio di mesi che però non ci convinceva“

Ha poi aggiunto:

Ma non ho appena visto l’inquadratura di Minus One ho pensato: “Ecco cosa dobbiamo fare“. Perciò praticamente ho portato il cellulare al responsabile degli effetti visivi, gli ho mostrato il trailer su Youtube e gli ho detto cosa dovevamo fare. Quindi abbiamo praticamente copiato l’inquadratura, è stato il nostro omaggio [a Godzilla Minus One]. Abbiamo copiato spudoratamente.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è al cinema dal 28 marzo.

Trovate tutte le notizie su Godzilla e Kong: il nuovo impero nella nostra scheda

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate