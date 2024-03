In Godzilla e Kong – Il nuovo Impero, ora nelle sale, Dan Stevens è il volto di Trapper, veterinario specializzato in Titani. Per l’attore, il progetto è l’occasione di una reunion, a dieci anni di distanza, con il regista Adam Wingard e lo sceneggiatore Simon Barrett, con cui aveva collaborato per l’action-thriller The Guest. Ma anche di tornare a condividere la scena con la collega Rebecca Hall (Dr. Ilene Andrews) di cui è amico da lungo tempo e con cui cui più volte ha recitato. Un rapporto da cui prende spunto il nuovo capitolo del Monsterverse, dove scopriamo che Trapper e Andrews sono andati al college insieme. Commentando quest’influenza in un’intervista con THR, Stevens dichiara:

C’è un po’ di tutto questo. Volevamo dare un senso alla storia tra i due. Ma quello che mi è piaciuto è che abbiamo sfruttato l’affetto di Ilene per Trapper per prendere una svolta inaspettata. Il vero rapporto che si sviluppa in questo film è la relazione tra Trapper e il Bernie di Brian Tyree Henry, che era presente anche nel capitolo precedente. Quindi è un po’ inaspettato, ma abbiamo sicuramente preso in prestito un po’ della chimica che c’è nella vita reale tra me e Rebecca.

A proposito invece di Brian Tyree Henry, racconta:

Credo che io e Brian cercassimo sempre di prenderci alla sprovvista. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme e lo conosco da qualche anno. Siamo molto affezionati l’uno all’altro, ma non abbiamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme prima di questo. Quindi eravamo davvero pronti e desiderosi di divertirci con questa dinamica di due personaggi apparentemente opposti che trovano un terreno comune e fanno emergere la loro amicizia. È stato quindi un piacere recitare con uno come Brian, che è un interprete molto divertente, giocoso e vivace.

Stevens poi riflette sulla sua esperienza sul set, in particolare sulle riprese della scena in cui il suo personaggio viaggia all’interno della Terra Cava:

Come in molti film di Adam Wingard, l’illuminazione assume spesso un tono psichedelico e… bisessuale. Ci siamo seduti in un vero velivolo su un impianto ad aria compressa. Intorno a noi c’era uno schermo a 180 gradi che ci mostra dove stiamo volando, e su di noi vengono proiettati tutti i tipi di incredibili effetti di luce. Ovviamente il tutto è stato migliorato in post-produzione, ma eravamo davvero sconvolti e Adam ci ha incoraggiato a fare ogni sorta di faccia da pazzi. L’idea di viaggiare nella Terra Cava è come andare in un universo parallelo attraverso questo portale psichedelico e volevamo renderlo il più estremo e divertente possibile.

The Guest 2

Parlando poi dei suoi progetti futuri e di quelli che potrebbero prima o poi vedere la luce, Stevens si concentra soprattutto su un potenziale sequel di The Guest:

In un certo senso, abbiamo cercato di accontentare i fan pubblicando la colonna sonora di The Guest II, prima ancora che il film esista. È un album davvero fantastico e disponibile [all’ascolto]. Ma non so quale sia la vera risposta. È una domanda che riguarda più Adam e Simon che me. Coglierei sempre al volo l’occasione di lavorare con uno di loro. Ci sono molti altri progetti per i quali stiamo parlando di collaborare, e The Guest II potrebbe essere tra questi, ma non posso né confermare né smentire in questa fase.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è al cinema dal 28 marzo. Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Dan Stevens su Godzilla e Kong: Il nuovo impero? Lasciate un commento!

