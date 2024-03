Da Boxofficepro apprendiamo oggi le prime previsioni sugli incassi di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, che sarà nei cinema il prossimo marzo.

Stando al sito, il film dovrebbe avere un debutto tra 41 e i 50 milioni di dollari negli Stati Uniti, per un totale previsto tra un minimo di 90 milioni e un massimo di 140 milioni di dollari.

Tra i vantaggi analizzati ci sono il ricongiungimento sul grande schermo di due titani come Godzilla e Kong che dovrebbe attrarre i fan del genere e gli spettatori anche più casuali, soprattutto trattandosi dei giorni festivi di Pasqua.

Tra i “contro”, invece, ci sarebbe la competizione con il nuovo Ghostbusters, in arrivo una settimana prima, e il fatto che i film del franchise abbiano avuto risultati sempre più in calo.

Godzilla nel 2014 incassò 200,7 milioni, mentre Godzilla: King of the Monsters praticalmente la metà (110,5 milioni). Godzilla Vs. Kong, che però arrivò in contemporanea su HBO Max, si rivelò comunque un successo con 470 miloni in tutto il mondo, anche se solo 100,9 milioni in patria.

L’uscita è prevista per il 28 marzo.

Quanto attendete Godzilla e Kong: Il nuovo impero? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate