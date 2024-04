In una nuova intervista per Comicbook, Rebecca Hall ha parlato del diverso approccio al suo personaggio, la dottoressa Ilene Andrews, nel nuovo film del MonsterVerse, Godzilla e Kong: Il nuovo impero, e di come abbia apprezzato questo cambiamento.

“È stato divertente tornare sul set perché questa volta la dottoressa Ilene Andrews – a differenza del primo film – gioca un ruolo meno periferico e secondario e più fondamentale, diciamo che nel tempo trascorso tra questo e il primo film ha avuto una sorta di promozione” ha spiegato l’attrice.

Ha poi aggiunto:

Non so come descrivere al meglio ciò che fa, possiamo dire che gestisce una sorta di ufficio stampa per titani. Cerca allo stesso tempo di prendersi cura di tutto e tutti, di prendere le decisioni più difficili e nel frattempo di badare anche ad un’adolescente. Come attrice è una bella sfida e c’è molto su cui giocare, ed è stato divertente tornare in una veste più da leader, con quest’aria da grande capo.

