Fin dall’uscita del primo trailer di Godzilla e Kong: Il nuovo impero, i fan hanno molto discusso la versione rosa di Godzilla presente nel film, giustificata recentemente dal regista Adam Wingard come “un’evoluzione del personaggio“. Ora, in una nuova intervista con CB, quest’ultimo è tornato sulla questione, specificando che qualsiasi riferimento a Barbie e al Goku di Dragon Ball non è stato intenzionale. Ecco le sue parole:

È una di quelle cose per cui quando abbiamo fatto il film, Oppenheimer non esisteva e Barbie non esisteva, e l’intero concetto di Barbenheimer non esisteva. Ma in qualche modo abbiamo creato qualcosa che era quasi l’incarnazione fisica del Barbenheimer, con Godzilla rosa. E questa è stata una di quelle cose in cui credo che ci siamo sincronizzati culturalmente. Forse stiamo tutti bevendo la stessa Kool-Aid del subconscio o qualcos’altro. Sono molto consapevole dei paragoni. Ho letto molte cose online, ed è interessante perché c’è un sacco di dibattito al riguardo, e penso che sia eccitante perché sarebbe stato molto facile fare un altro film in cui Godzilla è Godzilla.

Al regista viene poi chiesta un’opinione sulla teoria secondo cui Mothra, celebre kaiju dell’universo di Godzilla, sarebbe in qualche modo legato all’Uomo falena (Mothman in inglese). Ecco la sua risposta:

Mi piace quest’ipotesi. Nessuno me l’ha mai chiesto, forse l’Uomo falena è legato a Mothra. Lo scopriremo in futuro. Sono un grande fan dell’uomo falena. Mi piace molto il libro The Mothman Prophecies di John Keel, e mi piace molto anche il film. So che alcuni hanno trascurato quel film. Ma la cosa buffa è che seguo molte teorie cospirative, ma non in un modo moderno, strano e negativo. Sono sempre stato appassionato di UFO e cose del genere, e ho già visto degli UFO, il che è interessante, ma non ho ancora visto l’Uomo falena.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è al cinema dal 28 marzo.

Cosa ne pensate della versione rosa di Godzilla e del suo involontario riferimento a Barbie? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie su Godzilla e Kong: il nuovo impero nella nostra scheda.

FONTE: CB/CB

Classifiche consigliate