In una recente intervista con Discussing Film, il regista Adam Wingard ha parlato dell’imminente uscita del suo Godzilla e Kong: Un nuovo impero (nelle sale italiane a partire dal 28 marzo) e della possibilità di un terzo capitolo dedicato sul suo MonsterVerse con i due colossi.

Ovviamente, tutto dipenderà dai risultati di questo film:

Sta tutto nell’idea oramai radicata che se fai due film allora devi farne anche un terzo perché c’è una trilogia che ti aspetta lì da qualche parte. Penso che in questo caso ci sia davvero spazio per un’altra storia, almeno io ho una storia in più da raccontare. Ma tutto dipende dal risultato che otterremo con Godzilla e Kong: Un nuovo impero.

So che sa tanto di risposta diplomatica del ca**o. Ma è la verità, sarò sincero con te, ho davvero più storie da raccontare con questi mostri e so dove vorrei andare. Sarei felicissimo di potere ritornare e poterne realizzare un altro se le cose andranno bene con quest’ultimo.