Dopo aver lasciato il segno con 115 milioni di dollari incassati al botteghino mondiale con un budget di 15 milioni e un Oscar per i migliori effetti visivi, Godzilla Minus One si aggiudica un altro “primato”.

Come riportato da Torrent Freak, che si occupa di monitorare l’attività della pirateria, il film è diventato il più piratato della settimana, aggiudicandosi il primo posto e superando film come Dune: Parte due (che però era già da una settimana in classifica).

Le versioni torrent del film hanno cominciato a circolare dopo l’approdo in home video in Giappone e in streaming su Prime Video in alcuni territori.

Ecco la classifica integrale:

Posizione in classifica Titolo film 1 Godzilla Minus One 2 Dune: Parte due 3 Arcadian 4 The Idea of You 5 Monkey Man 6 Kung Fu Panda 4 7 Chief of Station 8 Love Lies Bleeding 9 Dune: Parte uno 10 The Beekeeper

Qui trovatre la scheda del film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate