Godzilla Minus One

La vittoria di Godzilla Minus One agli Oscar 2024 di quest’anno per i Migliori effetti visivi ha di nuovo spostato lo sguardo di molti sull’interessante fenomeno giapponese, e dopo le lodi di Steven Spielberg e Guillermo Del Toro, il film ha ricevuto anche quelle di Christopher Nolan, fresco di Oscar alla regia per Oppenheimer.

“Penso sia un film davvero straordinario” ha commentato Nolan. “È stato davvero emozionante. Fatto davvero bene, ho trovato molto coinvolgenti le dinamiche di realizzazione. I personaggi erano tutti caratterizzati da una meravigliosa profondità e c’è un senso della storia all’interno del film che ho davvero apprezzato“.

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar in questa pagina.

La scheda del film.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Fonte: World of Reel

Classifiche consigliate