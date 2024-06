Godzilla Minus One

Con una mossa un po’ a sorpresa, Godzilla Minus One è arrivato ufficialmente in streaming su Netflix in tutto il mondo, Italia inclusa, e ha battuto anche un record.

Come riportato da Indiewire, infatti, è la prima volta che un film in streaming su Netflix e al contempo disponibile per l’acquisto digitale è al primo posto in entrambe le classifiche.

Ecco allora le classifiche complete della giornata record di lunedì:

iTunes

1. “Godzilla Minus One” (Toho) – $5.99

2. “Civil War” (A24) – $19.99

3. “The Fall Guy” (Universal) – $19.99

4. “Dune: Part Two” (WB) – $5.99

5. “Godzilla x Kong: The New Empire” (WB) – $19.99

6. “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” (Lionsgate) – $19.99

7. “Arthur the King” (Lionsgate) – $9.99

8. “Ghostbusters: Frozen Empire” (Sony) – $19.99

9. “Tarot” (Sony) – $9.99

10. “In the Land of Saints and Sinners” (Goldwyn) – $5.99

Netflix

1. “Godzilla Minus One” (2023 theatrical release)

2. “Colors of Evil: Red” (Polish Netflix original)

3. “Atlas” (Netflix original)

4. “The LEGO Movie” (2014 theatrical release)

5. “A Million Ways to Die in the West” (2014 theatrical release)

6. “Pokemon: Detective Pikachu” (2019 theatrical release)

7. “Shrek” (2001 theatrical release)

8. “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (2021 theatrical release)

9. “Madame Web” (2024 theatrical release)

10. “The Super Mario Bros. Movie” (2023 theatrical release)

Per conoscere di più su Godzilla Mins One, qui trovate la scheda del film.

